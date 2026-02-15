В Одессе мобилизовали важного свидетеля по масштабному делу о коррупции в СБУ

Напомним, украинский бизнесмен Сергей Ваганян обвинил бывшего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в системной коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможной коррупции в СБУ. По словам Ваганяна, он лично передавал Баканову и другим высокопоставленным руководителям службы деньги, дорогие автомобили и недвижимость. Последний возглавлял ведомство с 2019 по 2022 год.