Посольство РФ: Заявления Запада об отравлении Навального* цирк и некропропаганда

Российское посольство в Лондоне резко раскритиковало совместное заявление ряда западных стран об отравлении политика Алексея Навального*, назвав это «политическим представлением» и «некропропагандой». Об этом говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в ТАСС.
Поводом для реакции посольства стало заявление Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции и Франции, распространенное 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В нем утверждается, что в биоматериалах Навального* якобы обнаружен токсин эпибатидин, выделяемый из кожи эквадорской лягушки-древолаза. На этом основании западные страны обвиняют Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
Дипломаты назвали эти обвинения «смехотворным цирковым представлением», цель которого — «подогреть выдыхающийся антироссийский запал» в западном обществе.
— К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы — некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми, — цитирует комментарий посольства ТАСС.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что публикации о том, что покойного политика Навального* отравили ядом лягушки-древолаза, являются бездоказательным вбросом со стороны Запада.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.