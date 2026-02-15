Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: Заявления Запада об отравлении Навального* цирк и некропропаганда

Российское посольство в Лондоне резко раскритиковало совместное заявление ряда западных стран об отравлении политика Алексея Навального*, назвав это «политическим представлением» и «некропропагандой». Об этом говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в ТАСС.

Российское посольство в Лондоне резко раскритиковало совместное заявление ряда западных стран об отравлении политика Алексея Навального*, назвав это «политическим представлением» и «некропропагандой». Об этом говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в ТАСС.

Поводом для реакции посольства стало заявление Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции и Франции, распространенное 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В нем утверждается, что в биоматериалах Навального* якобы обнаружен токсин эпибатидин, выделяемый из кожи эквадорской лягушки-древолаза. На этом основании западные страны обвиняют Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Дипломаты назвали эти обвинения «смехотворным цирковым представлением», цель которого — «подогреть выдыхающийся антироссийский запал» в западном обществе.

— К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы — некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми, — цитирует комментарий посольства ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что публикации о том, что покойного политика Навального* отравили ядом лягушки-древолаза, являются бездоказательным вбросом со стороны Запада.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше