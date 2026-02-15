Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году сообщал, что Минфин в 2025 году нарастит объем заимствований, но это будет, по его словам, «в разумных пределах».
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял также Силуанов.
