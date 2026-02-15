Посол России в Финлнядии рассказал, как Хельсинки помогает Киеву

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Финляндия с начала СВО передала Киеву военную помощь на 3,2 миллиарда евро, в том числе тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы ПВО, боеприпасы и беспилотники, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
«Хельсинки остается одним из ведущих (по крайней мере на душу населения) поставщиков вооружений киевскому режиму. Финляндия направила на Украину уже 32 “пакета” военной продукции на общую сумму 3,2 миллиарда евро», — сказал глава дипмиссии.
Кузнецов добавил, что в дополнение к этому власти страны выделили более 600 миллионов евро финской промышленности для выполнения заказов ВСУ. По словам посла, финны также собираются участвовать в программе совместных закупок американской военной продукции для ее дальнейшей передачи Украине.
«Точная номенклатура поставляемой Финляндией Киеву военной продукции засекречена. Однако из открытых источников известно, что Хельсинки неоднократно поставлял для нужд ВСУ тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы вооружений ПВО, артиллерийские и стрелковые боеприпасы, беспилотники, снаряжение (шлемы, бронежилеты, комплекты первой помощи) и многое другое», — рассказал посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.