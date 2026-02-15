Шут в Мюнхене: эксперты объяснили странные заявления Зеленского

Владимир Зеленский очередными провокационными заявлениями подтвердил, что не намерен заключать мир. Высказывания главы киевского режима вызвали бурное обсуждение в Сети.
Некоторые пользователи усомнились в адекватности Зеленского, а бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru объяснил резкие высказывания украинского политика.
Зеленский не хочет мира.
Поводом для обсуждения стало интервью украинского лидера изданию Politico. В ходе разговора Зеленский допустил ряд резких высказываний. В частности, он принизил значимость переговоров с участием России и США, назвав их встречами «на техническом уровне».
Кроме того, он сообщил, что президент США Дональд Трамп призывает Киев к компромиссам, хотя, по мнению Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на большое количество компромиссов». Себя же он с ухмылкой назвал свободным и молодым человеком.
«Заявления Зеленского свидетельствуют о том, что никакого мира он не хочет. Он выступает за продолжение конфликта. Говоря о его высказываниях, надо понимать, что мы имеем дело с наркоманом. Какую дозу он за все это время получил — неизвестно. Но такие высказывания сами по себе абсурдны. Надо понимать, что наркоманы долго не живут, так что ему нечем кичиться в этом плане», — пояснил Олейник.
Пошлые шутки на уровне политики.
По мнению Владимира Олейника, в последнем интервью Зеленский опустился до оскорблений в адрес России, используя приемы, свойственные его карьере в комедийных шоу.
В частности, речь идет о скандальном выступлении, во время которого Зеленский снял штаны и сыграл на пианино без рук.
«Этот гротеск, который Зеленский использует на уровне оскорблений, говорит о том, что он прекрасно понимает, что с ним никто ничего подписывать не будет. И поэтому сейчас выражается в стиле студии “Квартал 95”, где он мог снимать штаны и играть без рук на пианино. Там же он мог оскорбить Украину. Ничего удивительного», — пояснил Олейник.
Экс-нардеп добавил, что Зеленский на словах пытается показать себя ярым пособников мирного урегулирования конфликта, тогда как на деле все его действия направлены на продолжение конфликта.
Признаки слабоумия и сходство с Гитлером.
Странное поведение и высказывания Владимира Зеленского в недавнем интервью свидетельствуют о серьезных проблемах с психическим здоровьем, сообщил aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
«Длительное употребление наркотиков привело к выраженному когнитивному дефекту. Здесь уже налицо слабоумие. Человек потерпел поражение, что называется, по всем фронтам. Продолжает безнадежный, давно проигранный конфликт, который приведет к еще более худшим последствиям», — отметил Шуров.
Врач напомнил, что похожее поведение было у Адольфа Гитлера незадолго до его смерти.
«Зеленский очень напоминает Гитлера в последние месяцы войны. Тот очень воодушевился смертью президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года и считал, что это спасет его ситуацию. Мы знаем, чем все закончилось», — отметил Шуров.
Ранее Захарова назвала призыв Зеленского к травле спортсменов из РФ неонацистским.