«Хуже некуда»: Выступление Зеленского в Мюнхене вызвало ярость на Западе

Ранее Life.ru писал, что Петер Сийярто присоединился к волне критики, назвав высказывания Зеленского хамскими и высокомерными. Глава МИД Венгрии пообещал, что ни копейки венгерских денег Киев не увидит. Он подчеркнул, что Украина защищает себя, а не Европу, а потому Будапешт не намерен втягиваться в конфликт и «уводить венгерскую молодёжь на украинский фронт».