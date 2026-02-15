Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хуже некуда»: Выступление Зеленского в Мюнхене вызвало ярость на Западе

Громкий дипломатический скандал разгорелся после выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Негативную реакцию вызвали его слова в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — украинский лидер позволил себе ироничные замечания о внешности политика, обвинив его в том, что тот «отращивает живот» вместо того, чтобы усиливать армию для «сдерживания России». С жёсткой критикой выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Life.ru

В соцсети X он назвал происходящее «позором», заявив, что конференция «прошла хуже некуда». По его словам, вместо стратегии и здравого смысла участники услышали «детские угрозы и разжигание войны». Дизен отдельно отметил, что насмешки над Орбаном недопустимы для площадки международного уровня.

Ранее Life.ru писал, что Петер Сийярто присоединился к волне критики, назвав высказывания Зеленского хамскими и высокомерными. Глава МИД Венгрии пообещал, что ни копейки венгерских денег Киев не увидит. Он подчеркнул, что Украина защищает себя, а не Европу, а потому Будапешт не намерен втягиваться в конфликт и «уводить венгерскую молодёжь на украинский фронт».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше