Абонент доступен: зачем Макрон хочет снова звонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время не скрывает сильного желания навести прямые мосты с Россией. Говорил он об этом и во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз подчеркнув важность дипломатических контактов стран Евросоюза с Москвой для урегулирования украинского конфликта. Какую цель на самом деле преследует французский лидер, заявляя о необходимости диалога с Кремлем, aif.ru объяснил политолог Богдан Безпалько.
Макрон мечтает стать Наполеоном.
Как отметил эксперт, Макрон, рассказывая публично о налаживании прямых контактов с РФ, хочет просто обратить на себя внимание, придать себе политический вес и, по сути, занимается популизмом.
«Макрон вслух мечтает о величии Франции и о том, что он будет очередным Наполеоном, который приведёт страну к славе. И Франция — государство действительно серьёзное: обладает ядерным оружием, производит всю линейку вооружений, имеет в том числе и флот. Но президент у Франции, к сожалению, несерьёзный», — сказал Безпалько.
Политолог констатировал, что над президентом Франции все смеются, включая главу Белого дома Дональда Трампа.
«Российский лидер Владимир Путин над Макроном не смеётся, но относится к нему, скажем так, сдержанно после того, как тот опубликовал телефонные переговоры, которые по определению были конфиденциальными. Так что серьёзно к заявлению Макрона относиться не стоит», — отметил Безпалько.
Макрон мечтает о доброй вести из России.
Политолог констатировал, Макрон, заявляя о намерении наладить прямой канал связи с Россией, рассчитывает, что в Москве действительно положительно отреагируют на его инициативу, однако вряд ли какая-либо реакция последует.
«Макрон думает, что в России пойдут ему навстречу и предложат переговоры, скажут: “Приезжайте к нам!” При этом французский президент ранее звонил в Москву, но переговоры не приводили к результату. Однако любые встречи с крупными лидерами повышают его значимость. В этом и состоит его цель — укрепить свой авторитет», — сказал Безпалько.
Поэтому, сделал логичный вывод эксперт, реакция Кремля на заявления Макрона будет нейтральной, их попросту не заметят.
«Кстати, он не единственный, кто делает подобные заявления. Канцлер Германии Мерц и президент Финляндии Стубб тоже выступали с тезисами о налаживании диалога с Москвой. Но Россия больше не реагирует на их предложения», — отметил Безпалько.
Политолог добавил, что сегодня есть необходимость для России вести переговоры с Соединёнными Штатами.
«Целесообразность переговоров определяет высшее руководство страны и реализует их через МИД или иногда через другие структуры. Сейчас, исходя из нынешней ситуации, мы ведём переговоры с США и с Украиной. Хотя это не столько целесообразность, сколько необходимость определённая. И не факт, что эти переговоры закончатся чем-то позитивным. Россия демонстрирует международному сообществу, что готова к переговорам и хочет прийти к мирному урегулированию. Но при этом настаивает на том, чтобы ее интересы тоже были учтены», — подытожил Безпалько.