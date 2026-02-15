Абонент доступен: зачем Макрон хочет снова звонить Путину

«Целесообразность переговоров определяет высшее руководство страны и реализует их через МИД или иногда через другие структуры. Сейчас, исходя из нынешней ситуации, мы ведём переговоры с США и с Украиной. Хотя это не столько целесообразность, сколько необходимость определённая. И не факт, что эти переговоры закончатся чем-то позитивным. Россия демонстрирует международному сообществу, что готова к переговорам и хочет прийти к мирному урегулированию. Но при этом настаивает на том, чтобы ее интересы тоже были учтены», — подытожил Безпалько.