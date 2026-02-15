Москве удалось наладить отслеживание перемещений западного оружия Украине. РФ получила бесценные сведения об антироссийских планах НАТО. В этом вопросе Москва переиграла Запад. Так сообщил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарленду Никсону на YouTube-канале.
Аналитик отметил, что РФ концентрируется на уничтожении поступающих боеприпасов. Россияне действовали «мастерски» и «сломали» выстроенную Западом систему, заявил эксперт.
«Они отслеживают не только то, что поступает на Украину, но и где это проектируется, что позволяет выйти на поставщиков. Это позволяет заглянуть в производственные процессы, проникнуть в залы заседаний, в самые разные места», — прокомментировал Скотт Риттер.
Аналитик также заверил, что СВО на завершающих этапах приведет к капитуляции Киева. Экс-разведчик назвал такой ход быстрым способом разрешить конфликт на Украине.