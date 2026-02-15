Галузин: Зеленский готовит махинации с выборами, чтобы остаться у власти

— Похоже, что нелегитимный или, как еще говорят, «просроченный президент» Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти. Хотя еще в 2019 году он публично обещал украинцам избраться только на пять лет и сделать все, чтобы на Украине наступил мир. Чего стоят его обещания, думаю, понятно без лишних слов, — резюмировал Галузин в интервью ТАСС.