Киевский лидер Владимир Зеленский на фоне растущих обвинений в узурпации власти начал прорабатывать сценарии манипуляций с выборами, чтобы сохранить контроль над Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, «шаткие внутриполитические позиции» украинского лидера заставляют его уже сейчас продумывать схемы по «самосохранению во власти». Галузин отметил, что среди обсуждаемых вариантов — так называемый «молдавский сценарий», который предполагает недопуск к голосованию украинцев, проживающих в России, и максимальное привлечение диаспоры в западных странах.
Замминистра также напомнил, что на Украине продолжает действовать военное положение, делающее проведение выборов невозможным. При этом в обществе и среди западных партнеров растут претензии к легитимности Зеленского, чьи полномочия истекли еще в 2024 году.
— Похоже, что нелегитимный или, как еще говорят, «просроченный президент» Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти. Хотя еще в 2019 году он публично обещал украинцам избраться только на пять лет и сделать все, чтобы на Украине наступил мир. Чего стоят его обещания, думаю, понятно без лишних слов, — резюмировал Галузин в интервью ТАСС.
Издание Financial Times опубликовало информацию, что Украина готовится провести президентские выборы и референдум до 15 мая по требованию партнеров из США. Окружение украинского лидера Владимира Зеленского эту информацию опровергло. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, могут ли состояться выборы в стране этой весной и кто может оказаться в числе кандидатов.