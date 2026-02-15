Ричмонд
Галузин: РФ готова обсудить идею временного внешнего управления Украиной

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН по завершении специальной военной операции является одним из возможных вариантов урегулирования конфликта, Россия готова обсудить ее с другими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

«Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова, — отметил он. — В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления».

Замглавы МИД РФ полагает, что такой шаг «позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве».

«Вместе с тем, — продолжил высокопоставленный дипломат, — следует учитывать, что в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом».

В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. «Передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий, — пояснил он. — Первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о передаче ООН полномочий по временному управлению. Порядок последующих действий, их конкретное наполнение могут являться предметом переговоров сторон».

«В последнее время идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле фактически не обсуждается», — подытожил Галузин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.

