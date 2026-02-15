Галузин: РФ готова обсудить идею временного внешнего управления Украиной

В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. «Передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий, — пояснил он. — Первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о передаче ООН полномочий по временному управлению. Порядок последующих действий, их конкретное наполнение могут являться предметом переговоров сторон».