Эксперт Панкратов раскрыл тайный смысл танцев Трампа

Видео с выступления президента США Дональда Трампа перед военными в штате Северная Каролина привлекло внимание публики. Американский лидер снова продемонстрировал свой фирменный танец. Тайный смысл президентской хореографии раскрыл aif.ru политолог-международник, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Танцы Трампа — это отдельный диагноз. Это не про эстетику и уж точно не про чувство ритма; это про демонстрацию власти, физиологической “живости” и прямого контакта с поклонниками. Его корявые движения под “YMCA” превратились в самостоятельный мем и ритуал митингов: сигнал “вождь жив, бодр, свой парень, может дурачиться вместе с вами”. Трамп использует своё тело как агитплакат — короткие, рубленые, невероятно простые для копирования жесты, которые легко подхватываются массой и идеально раскладываются по вирусным роликам», — объяснил он.
По словам Панкратова, для Трампа энергичный «выход в пляс» стал демонстрацией выносливости. Так он показывает, что еще не дряхлый старик и может прыгать под диско‑гимн семидесятых.
«При этом в этом танце нет признаков неврологического распада или неконтролируемых тикоидных проявлений; это гипертрофированный, но вполне управляемый сценический образ — грубая, но осмысленная телесная риторика. Его “пляски” могут быть циничной политтехнологией: танец как брендируемый жест, личная подпись в финале митинга, запускающая ритуал “мы вместе дурачимся”, который цементирует эмоциональную связь лидера с массой эффективнее любой программной речи», — отметил эксперт.
При этом, по мнению Панкратова, танцы могут быть нарциссическим «праздником тела»: для человека, чья самооценка десятилетиями подкреплялась аплодисментами, любое действие, мгновенно вызывающее одобрительный шум, превращается в поведенческий наркотик, и он снова и снова идёт туда, где подкрепление максимальное и немедленное.
«Не исключено, что это демонстративно-подчёркнутое нарушение этического канона: когда Мелания говорит ему это “не по-президентски”, он капитализирует сам факт нарушения — “я тот, кто ломает протокол и всё равно остаётся президентом”, играя на образе вождя, которому позволено то, что “нормальным” политикам запрещено», — добавил Панкратов.