Эксперт Панкратов раскрыл тайный смысл танцев Трампа

«Танцы Трампа — это отдельный диагноз. Это не про эстетику и уж точно не про чувство ритма; это про демонстрацию власти, физиологической “живости” и прямого контакта с поклонниками. Его корявые движения под “YMCA” превратились в самостоятельный мем и ритуал митингов: сигнал “вождь жив, бодр, свой парень, может дурачиться вместе с вами”. Трамп использует своё тело как агитплакат — короткие, рубленые, невероятно простые для копирования жесты, которые легко подхватываются массой и идеально раскладываются по вирусным роликам», — объяснил он.