Глеб Никитин обратился в День памяти воинов-интернационалистов

Он отметил, что 15 февраля является важной датой, когда вспоминают погибших героев и выражают благодарность воинам-интернационалистам. Прежде всего речь идет о советских солдатах, прошедших через афганскую войну, — более 650 тысяч военнослужащих, в том числе 6,5 тысячи горьковчан. По словам губернатора, военные выполняли не только боевые задачи, но и занимались восстановлением инфраструктуры, доставкой продовольствия, оказывали медицинскую и гуманитарную помощь.
Глеб Никитин подчеркнул, что подвиг воинов-интернационалистов остается значимым и сегодня. Он отметил, что для них понятия чести, долга и боевого братства важны и в мирной жизни: они поддерживают друг друга, помогают семьям погибших сослуживцев, участвуют в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи.
Губернатор выразил уважение всем, кто прошел через вооруженные конфликты, защищая интересы государства, и почтил память павших героев.