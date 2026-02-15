Глеб Никитин обратился в День памяти воинов-интернационалистов

Он отметил, что 15 февраля является важной датой, когда вспоминают погибших героев и выражают благодарность воинам-интернационалистам. Прежде всего речь идет о советских солдатах, прошедших через афганскую войну, — более 650 тысяч военнослужащих, в том числе 6,5 тысячи горьковчан. По словам губернатора, военные выполняли не только боевые задачи, но и занимались восстановлением инфраструктуры, доставкой продовольствия, оказывали медицинскую и гуманитарную помощь.