МИД: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Россия ужесточила позицию на переговорах с Украиной после атаки Киева на резиденцию президента Владимира Путина. Эту позицию довели до участников встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В интервью ТАСС дипломат подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно произошли. Он не стал раскрывать детали публично, но отметил — участники заседания рабочей группы по безопасности 4−5 февраля в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина уже получили информацию об ужесточённой позиции Москвы.

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Киев применил 91 беспилотник, но все аппараты сбили. Президента США Дональда Трампа шокировало это нападение. Тогда же Путин сообщил Трампу о пересмотре позиции России по Украине. Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности налёта украинских БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

