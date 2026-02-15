МИД: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

В интервью ТАСС дипломат подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно произошли. Он не стал раскрывать детали публично, но отметил — участники заседания рабочей группы по безопасности 4−5 февраля в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина уже получили информацию об ужесточённой позиции Москвы.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Киев применил 91 беспилотник, но все аппараты сбили. Президента США Дональда Трампа шокировало это нападение. Тогда же Путин сообщил Трампу о пересмотре позиции России по Украине. Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности налёта украинских БПЛА.
