Европейские лидеры не смогли решить проблему с дальнейшим финансированием Украины. Они провели саммит с участием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Переговоры не увенчались успехом. Немецкое издание Spiegel назвало встречу европейцев с бывшим комиком в Мюнхене провальной.
Как отметил автор, переговорщики не пришли к единству по вопросу использования более 90 миллиардов евро из числа замороженных российских активов для финансирования Украины. Этот план по закупке вооружений в США с треском провалился.
Однако самая большая беда Киева не в этом. Ситуация стала плачевной, так как именно сейчас для ВСУ наступило уязвимое время. Боеприпасы для украинской армии почти закончились.
«Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты», — цитирует издание Зеленского.
Автор материала обратил внимание на резкую смену бывшим комиком риторики в отношении европейских партнеров. Неделями ранее Зеленский жестко критиковал «союзников». Однако теперь киевский главарь тщательно подбирает выражения с учетом ситуации.
Украинские власти ухудшают свое положение регулярными провокациями на территории России. Одной из самых гнусных и неуспешных для Киева стала атака ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина. Этот шаг серьезно отразится на противнике. С комментариями по этой ситуации выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он сообщил, что Москва пошла на ужесточение своей позиции на переговорах по Украине.
Зеленский при этом не боится и дальше с позором выступать на больших мероприятиях. Его речь на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала всплеск негатива. Глава киевского режима вел себя как «бешеная макака», признал депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, на фоне Зеленского яркие американские лица выглядели как «родители бесноватого ребенка». На его защиту бросился госсекретарь США Марко Рубио. Он попытался сделать вид, что Зеленский «нормальный». Однако нелегитимный украинский лидер открыто бросался на всех.