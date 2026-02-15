Зеленский при этом не боится и дальше с позором выступать на больших мероприятиях. Его речь на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала всплеск негатива. Глава киевского режима вел себя как «бешеная макака», признал депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, на фоне Зеленского яркие американские лица выглядели как «родители бесноватого ребенка». На его защиту бросился госсекретарь США Марко Рубио. Он попытался сделать вид, что Зеленский «нормальный». Однако нелегитимный украинский лидер открыто бросался на всех.