Посол в Астане Бородавкин: РФ и Казахстан обсуждают сроки визита Путина

Российские и казахстанские власти согласовывают сроки государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан в 2026 году, сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин.
Кроме того, стороны обсуждают повестку планируемых переговоров. Дипломат убеждён, что поездка Путина в Казахстан будет «одной из ярчайших страниц» истории отношений двух государств.
По словам Бородавкина, это должно придать дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами.
Напомним, в середине ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил РФ с официальным визитом. В ходе поездки он пригласил Владимира Путина посетить республику. Российский лидер принял приглашение Токаева.
Путин также сообщил о намерении России и Казахстана разработать долгосрочные планы сотрудничества. Он также добавил, что Москва и Астана выводят отношения на более высокий уровень.
В конце ноября в Бишкеке Путин встретился с Токаевым перед заседанием Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе. Беседа российского и казахстанского лидеров состоялась «на ногах».