Песков рассказал, как граждане выражают любовь к Путину: среди каких групп населения он популярен

Пресс-секретарь президента РФ, кроме того, обратился к событиям 2014 года. Он призвал помнить о произошедшем госперевороте на Украине. Дмитрий Песков указал на роль Запада в этом «кровавом» событии. По словам представителя Кремля, именно после 2014 года всё в мире изменилось.