Песков рассказал, как граждане выражают любовь к Путину: среди каких групп населения он популярен

Песков заявил, что Путин популярен во всех возрастных категориях в России.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о любви народа к российскому лидеру Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента заверил, что глава государства популярен среди всех групп населения. Его поддерживают представители самых разных возрастных категорий. Об этом Дмитрий Песков сообщил в диалоге с ТАСС.

По словам представителя Кремля, граждане доверяют Владимиру Путину. О любви россиян свидетельствует продажа самых разных товаров с изображением главы государства, добавил он.

«Это вот одно из выражений этой любви к нему», — сказал Дмитрий Песков о продукции с фотографиями Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ, кроме того, обратился к событиям 2014 года. Он призвал помнить о произошедшем госперевороте на Украине. Дмитрий Песков указал на роль Запада в этом «кровавом» событии. По словам представителя Кремля, именно после 2014 года всё в мире изменилось.

