Москва и Астана начали обсуждение даты визита Путина в Казахстан

Дипломат напомнил, что ежегодные визиты лидеров двух стран уже стали устоявшейся практикой. В настоящее время стороны работают не только над определением даты, но и над содержательным наполнением предстоящих переговоров. Бородавкин выразил уверенность, что этот визит станет одной из ярких страниц в истории двусторонних отношений и придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжал в Россию в ноябре прошлого года. Во время встречи лидеры подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Позднее Токаев поблагодарил российского коллегу за тёплый приём.
