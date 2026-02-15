Ричмонд
Москва и Астана начали обсуждение даты визита Путина в Казахстан

Россия и Казахстан приступили к согласованию даты визита президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин.

Дипломат напомнил, что ежегодные визиты лидеров двух стран уже стали устоявшейся практикой. В настоящее время стороны работают не только над определением даты, но и над содержательным наполнением предстоящих переговоров. Бородавкин выразил уверенность, что этот визит станет одной из ярких страниц в истории двусторонних отношений и придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжал в Россию в ноябре прошлого года. Во время встречи лидеры подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Позднее Токаев поблагодарил российского коллегу за тёплый приём.

