Посол Бородавкин: Русский язык сохранит официальный статус в Казахстане

Русский язык в Казахстане сохранит свой официальный статус, если на референдуме будет принята новая конституция этой страны, разъяснил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Дипломат назвал это позитивным сигналом.
«Нельзя оценить иначе, как очень позитивный сигнал, и то, что русский язык не только сохранит свой статус в Казахстане, но и, как представляется, с подачи Казахстана приобретет еще большее значение как на пространстве СНГ, так и в мире», — сказал он в интервью ТАСС.
Напомним, 15 марта в Казахстане пройдет референдум, на котором гражданам предстоит ответить на один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». Если граждане Казахстана примут на референдуме новый основной закон страны, он вступит в силу с 1 июля.
При этом в Конституции Казахстана намерены изменить одно слово в формулировке о русском языке.
Ранее российские эксперты обсудили проект новой Конституции Казахстана, что они думают об изменениях, читайте здесь на KP.RU.