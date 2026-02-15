Галузин: РФ ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Москва ужесточила свою позицию на переговорах с Украиной после удара по резиденции президента РФ Владимира Путина, и эти изменения были доведены до участников консультаций в Абу-Даби. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Дипломат подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно есть, но отказался раскрывать детали.
— Относительно изменений в переговорной позиции могу лишь подтвердить, что они имеются. Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4−5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена, — отметил Галузин в интервью ТАСС.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 29 декабря попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
Позже в январе зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. Он назвал такие инциденты «чрезвычайно опасными играми». По его словам, страны Европы и США постоянно провоцируют Россию на жесткие решения.