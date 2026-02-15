Галузин: Россия, США и Украина договорились вести переговоры без утечек

Россия, США и Украина договорились вести переговоры без утечек информации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
По его словам, заседания рабочей группы по вопросам безопасности в трехстороннем формате прошли в Абу-Даби 23−24 января и 4−5 февраля. Он отметил, что стороны согласились соблюдать режим тишины и не раскрывать детали обсуждений.
«Их участники договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — подчеркнул Галузин.
Тем временем о диалоге по Украине высказался госсекретарь США Марко Рубио. Он рассказал, когда состоится новый раунд переговоров. По его словам, встречи пройдут в Женеве 17−18 февраля. При этом обсуждения снова продлятся два дня.