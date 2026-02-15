Axios: Пентагон может разорвать отношения с ИИ-компаний Anthropic

Уточняется, что ИИ-компания не хочет быть причастной к массовой слежке за гражданами США и к полностью автономному вооружению. При этом, по словам источника новостного сайта, есть неопределенность по поводу того, что именно попадает под эти аспекты сотрудничества. Также чиновник утверждает, что Пентагону невыгодно договариваться с Anthropic по отдельным вопросам.