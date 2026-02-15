Ричмонд
Axios: Пентагон может разорвать отношения с ИИ-компаний Anthropic

Издание Axios заявило, что Пентагон может разорвать отношения с ИИ-компаний Anthropic из-за разногласий по ограничениям на использование ее моделей военными.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон может разорвать отношения с технологической компанией в сфере искусственного интеллекта Anthropic, пишет американский новостной сайт Axios со ссылкой на чиновника из администрации президента страны.

«Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с Anthropic из-за настойчивого требования компании сохранить некоторые ограничения на использование ее моделей военными», — говорится в публикации.

Уточняется, что ИИ-компания не хочет быть причастной к массовой слежке за гражданами США и к полностью автономному вооружению. При этом, по словам источника новостного сайта, есть неопределенность по поводу того, что именно попадает под эти аспекты сотрудничества. Также чиновник утверждает, что Пентагону невыгодно договариваться с Anthropic по отдельным вопросам.

В конце января американская газета The Wall Street Journal информировала, что действующий контракт Пентагона и Anthropic находится под угрозой из-за разногласий по ограничениям на использование моделей компании военными.

К слову, ранее WSJ заявила, что Пентагон использовал разработанную Anthropic программу Claude в проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

