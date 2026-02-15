Галузин: Россия готова обсудить идею внешнего управления Украиной

«В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Галузин добавил, что такой шаг поможет провести на Украине демократические выборы и создать дееспособное правительство. С ним можно будет подписать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем сотрудничестве между государствами.
При этом дипломат отметил, что в ООН формально нет единого механизма для создания временных международных администраций на территориях, где идут конфликты.
Напомним, следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В её состав войдут не менее 15 человек. Также объявили состав украинской делегации.
