Галузин: Россия готова обсудить идею внешнего управления Украиной

Россия готова обсудить с другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения спецоперации. Такой вариант урегулирования конфликта назвал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Галузин добавил, что такой шаг поможет провести на Украине демократические выборы и создать дееспособное правительство. С ним можно будет подписать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем сотрудничестве между государствами.

При этом дипломат отметил, что в ООН формально нет единого механизма для создания временных международных администраций на территориях, где идут конфликты.

Напомним, следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В её состав войдут не менее 15 человек. Также объявили состав украинской делегации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

