Силы ПВО за ночь сбили 68 украинских беспилотников над регионами РФ

Похожая ситуация сложилась вечером 14 февраля. Тогда ВСУ также попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. В период с 16:00 до 20:00 по московскому времнеи были уничтожены девять украинских дронов. Три из них сбили над Крымом, еще шесть — над акваториями Азовского и Черного морей.