Силы ПВО за ночь сбили 68 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ПВО в период с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 68 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака отражалась в период с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. Беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей, а также над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Курской области.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в министерстве.

Похожая ситуация сложилась вечером 14 февраля. Тогда ВСУ также попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. В период с 16:00 до 20:00 по московскому времнеи были уничтожены девять украинских дронов. Три из них сбили над Крымом, еще шесть — над акваториями Азовского и Черного морей.