Более 21 тысячи воинов-интернационалистов проживают в Беларуси

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Более 21 тысячи воинов-интернационалистов проживают сегодня в республике, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Ежегодно 15 февраля страна отмечает День памяти воинов‑интернационалистов. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
«Всего в республике насчитывается 21 076 воинов-интернационалистов», — рассказали в министерстве.
Одним из главных символов памяти о подвиге интернационалистов стал мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби» в Минске, где на стенах часовни высечены имена 771 погибшего в Афганистане военнослужащего.
Памятные мероприятия в честь 37-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана проходят по всей республике в воскресенье 15 февраля.
Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Ограниченный контингент советских войск был введен в страну в декабре 1979-го. Наибольшее число ОКСВ в Афганистане достигал в 1985 году — 108,7 тысячи человек, а всего службу в этой стране прошло около 620 тысяч советских солдат.
Безвозвратные потери составили 14 453 военнослужащих. По официальным данным, в войне участвовали около 30 тысяч белорусов, из них 789 погибли, 12 считаются пропавшими без вести.