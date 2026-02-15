Ричмонд
Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклады командования группировки войск «Центр» о выполнении задач в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Герасимов проверил ход выполнения задач в зоне СВО соединениями и воинскими частями «Центра», а также заслушал на пункте управления группировки войск доклады ее командующего генерал-полковника Валерия Солодчука, командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц.

Генерал армии подчеркнул, что ВС РФ продолжают наступление практически по всем направлениям в зоне спецоперации.

