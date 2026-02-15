Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что Герасимов проверил ход выполнения задач в зоне СВО соединениями и воинскими частями «Центра», а также заслушал на пункте управления группировки войск доклады ее командующего генерал-полковника Валерия Солодчука, командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц.
Генерал армии подчеркнул, что ВС РФ продолжают наступление практически по всем направлениям в зоне спецоперации.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше