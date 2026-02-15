Пушков: ЕС не может найти доводы в пользу участия в переговорах по Украине

«Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не может найти ни одного весомого аргумента в пользу участия ЕС в переговорах по Украине. Ни он, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни глава дипслужбы ЕС Кая Каллас не дают серьезных ответов на вопрос, почему европейцы должны быть вовлечены в этот процесс. А ведь зачем? Чтобы разрушить даже те хрупкие договоренности, которые уже достигнуты? Чтобы лишь демонстрировать свою значимость? Ведь больше они ничего не могут предложить в контексте урегулирования ситуации на Украине», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя призыв Сикорского допустить страны ЕС к переговорам.