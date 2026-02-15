Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: ЕС не может найти доводы в пользу участия в переговорах по Украине

Европейские политики не могут предоставить убедительных аргументов в пользу своего участия в переговорах, заявил Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение о том, что европейские политики не могут предоставить убедительных аргументов в пользу своего участия в переговорах по Украине.

«Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не может найти ни одного весомого аргумента в пользу участия ЕС в переговорах по Украине. Ни он, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни глава дипслужбы ЕС Кая Каллас не дают серьезных ответов на вопрос, почему европейцы должны быть вовлечены в этот процесс. А ведь зачем? Чтобы разрушить даже те хрупкие договоренности, которые уже достигнуты? Чтобы лишь демонстрировать свою значимость? Ведь больше они ничего не могут предложить в контексте урегулирования ситуации на Украине», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя призыв Сикорского допустить страны ЕС к переговорам.

Ранее газета The Guardian сообщила, что на Мюнхенской конференции по безопасности Сикорский выразил сомнение в праве США на доминирующую роль в переговорах по Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС «заслуживают места за столом переговоров», поскольку они оказывают значительную военную поддержку Киеву.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше