Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение о том, что европейские политики не могут предоставить убедительных аргументов в пользу своего участия в переговорах по Украине.
«Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не может найти ни одного весомого аргумента в пользу участия ЕС в переговорах по Украине. Ни он, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни глава дипслужбы ЕС Кая Каллас не дают серьезных ответов на вопрос, почему европейцы должны быть вовлечены в этот процесс. А ведь зачем? Чтобы разрушить даже те хрупкие договоренности, которые уже достигнуты? Чтобы лишь демонстрировать свою значимость? Ведь больше они ничего не могут предложить в контексте урегулирования ситуации на Украине», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя призыв Сикорского допустить страны ЕС к переговорам.
Ранее газета The Guardian сообщила, что на Мюнхенской конференции по безопасности Сикорский выразил сомнение в праве США на доминирующую роль в переговорах по Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС «заслуживают места за столом переговоров», поскольку они оказывают значительную военную поддержку Киеву.