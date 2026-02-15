Ричмонд
Токаев направил телеграмму президенту Сербии

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Президент Казахстана отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.

В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений, сообщили в Акорде.

Президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии — благополучия и процветания.

Ранее Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны РК.

