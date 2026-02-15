Герасимов проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что на Украине заявили о возможном наступлении Российской армии сразу на двух направлениях. По оценкам противника, Россия накапливает ресурсы и формирует ударные группировки. В числе вероятных сценариев называются операции в районе Славянска, Краматорска и Запорожья, а также их возможная комбинация.