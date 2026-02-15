Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стратегия внезапности: Герасимов оценил успехи наступательной операции в Донбассе

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, посетил с инспекцией пункт управления группировки войск «Центр». В ходе визита военачальник провёл комплексную проверку выполнения боевых задач и проанализировал текущую оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: Life.ru

Оценивая общую ситуацию на фронте Герасимов констатировал, что объединённая группировка сохраняет стратегическую инициативу и продолжает методичное наступление практически на всех ключевых направлениях. Особое внимание в ходе инспекции было уделено успехам на Донецком участке. Генерал подчеркнул, что установление контроля над Красноармейском стало весомым достижением и важнейшим этапом в масштабной кампании по освобождению территории Донбасса.

По мнению начальника Генштаба, триумф в Красноармейске во многом был обеспечен благодаря нестандартному подходу к ведению боя. Он отметил, что российские соединения действовали грамотно и инициативно, применяя такие тактические приемы, которые оказались абсолютно неожиданными для противника. Герасимов также акцентировал внимание на личном мужестве и отваге бойцов, которые проявили стойкость при выполнении поставленных задач.

В рамках работы на командном пункте генерал заслушал подробные доклады командующего группировкой Центр генерал-полковника Валерия Солодчука и других офицеров. Командиры представили отчёты о текущем положении дел в зоне своей ответственности и доложили о результатах выполнения оперативных планов, подтвердив готовность войск к дальнейшему продвижению.

Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше