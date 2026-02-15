Стратегия внезапности: Герасимов оценил успехи наступательной операции в Донбассе

По мнению начальника Генштаба, триумф в Красноармейске во многом был обеспечен благодаря нестандартному подходу к ведению боя. Он отметил, что российские соединения действовали грамотно и инициативно, применяя такие тактические приемы, которые оказались абсолютно неожиданными для противника. Герасимов также акцентировал внимание на личном мужестве и отваге бойцов, которые проявили стойкость при выполнении поставленных задач.