Стратегия внезапности: Герасимов оценил успехи наступательной операции в Донбассе

Оценивая общую ситуацию на фронте Герасимов констатировал, что объединённая группировка сохраняет стратегическую инициативу и продолжает методичное наступление практически на всех ключевых направлениях. Особое внимание в ходе инспекции было уделено успехам на Донецком участке. Генерал подчеркнул, что установление контроля над Красноармейском стало весомым достижением и важнейшим этапом в масштабной кампании по освобождению территории Донбасса.
По мнению начальника Генштаба, триумф в Красноармейске во многом был обеспечен благодаря нестандартному подходу к ведению боя. Он отметил, что российские соединения действовали грамотно и инициативно, применяя такие тактические приемы, которые оказались абсолютно неожиданными для противника. Герасимов также акцентировал внимание на личном мужестве и отваге бойцов, которые проявили стойкость при выполнении поставленных задач.
В рамках работы на командном пункте генерал заслушал подробные доклады командующего группировкой Центр генерал-полковника Валерия Солодчука и других офицеров. Командиры представили отчёты о текущем положении дел в зоне своей ответственности и доложили о результатах выполнения оперативных планов, подтвердив готовность войск к дальнейшему продвижению.
Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.
