Песков заявил о популярности Путина «от мала до велика»

Комментируя широкое распространение сувенирной продукции и товаров с изображением главы государства, пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер действительно популярен. По словам Пескова, Путина любят «от мала до велика».
«Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика. Во всех возрастах Путин популярен в нашей стране», — заявил Песков.
Представитель Кремля пояснил, что президент пользуется доверием у людей самого разного возраста, а многочисленные товары с его портретами являются одним из проявлений этого народного признания.
Тем временем россияне считают, что историческая память является ключевым элементом национального культурного кода для жителей России. Представления граждан о своей идентичности также тесно связаны с традиционными ценностями и нематериальным наследием. Три четверти опрошенных отводят важную роль в формировании культурного кода именно устоявшимся традициям. Почти столько же респондентов, а именно 73%, убеждены, что этот код неразрывно связан с культурным наследием страны в самом широком его понимании.
