Песков заявил о популярности Путина «от мала до велика»

Тем временем россияне считают, что историческая память является ключевым элементом национального культурного кода для жителей России. Представления граждан о своей идентичности также тесно связаны с традиционными ценностями и нематериальным наследием. Три четверти опрошенных отводят важную роль в формировании культурного кода именно устоявшимся традициям. Почти столько же респондентов, а именно 73%, убеждены, что этот код неразрывно связан с культурным наследием страны в самом широком его понимании.