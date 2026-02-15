«В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные манёвры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооружённых сил Финляндии Lively Sentry 25», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».
Посол отметил, что в учениях участвовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих. Количество манёвров тоже растёт: в 2025 году их провели 115, в текущем году запланировано до 122. Для сравнения, в 2023 году таких мероприятий было всего 89.
Ранее учения «Ёж 2025» с участием военных НАТО и представителей ВСУ провалились в Эстонии. Манёвры завершились неутешительными выводами для альянса. Один из командиров НАТО, наблюдая за ходом учений, констатировал, что они «в заднице».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.