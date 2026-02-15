Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол заявил о наращивании военных учений Финляндии у границы с РФ

Финляндия увеличила количество военных учений у границы с Россией. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные манёвры Lively Sabre 25 и Karelian Sword 25. В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооружённых сил Финляндии Lively Sentry 25», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Посол отметил, что в учениях участвовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих. Количество манёвров тоже растёт: в 2025 году их провели 115, в текущем году запланировано до 122. Для сравнения, в 2023 году таких мероприятий было всего 89.

Ранее учения «Ёж 2025» с участием военных НАТО и представителей ВСУ провалились в Эстонии. Манёвры завершились неутешительными выводами для альянса. Один из командиров НАТО, наблюдая за ходом учений, констатировал, что они «в заднице».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше