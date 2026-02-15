Посол заявил о наращивании военных учений Финляндии у границы с РФ

Посол отметил, что в учениях участвовали от 4,3 до 6,5 тысячи военнослужащих. Количество манёвров тоже растёт: в 2025 году их провели 115, в текущем году запланировано до 122. Для сравнения, в 2023 году таких мероприятий было всего 89.