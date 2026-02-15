Галузин: РФ по-товарищески просит Белоруссию быть бдительной при сделках с США

Он добавил, что в Москве ценят заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что возможные договоренности с США не должны наносить ущерба сотрудничеству с Россией и Китаем. По словам замминистра, попытки недружественных стран найти разногласия между Москвой и Минском останутся безрезультатными.