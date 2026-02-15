Ричмонд
Галузин: РФ по-товарищески просит Белоруссию быть бдительной при сделках с США

Галузин отметил, что РФ приветствует конструктивные отношения Белоруссии и США.

Источник: Комсомольская правда

Россия по-товарищески просит Белоруссию проявлять бдительность при заключении сделок с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, Москва приветствует любые шаги по нормализации диалога между Минском и Вашингтоном и отмене ограничительных мер. Однако, подчеркнул дипломат, при таких контактах важно учитывать национальные интересы и сохранять осторожность.

«Со своей стороны приветствуем любые конструктивные начинания в контексте нормализации белорусско-американского диалога и отмены незаконных ограничительных мер, но при этом по-товарищески призываем белорусских друзей сохранять бдительность», — сказал Галузин.

Он добавил, что в Москве ценят заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что возможные договоренности с США не должны наносить ущерба сотрудничеству с Россией и Китаем. По словам замминистра, попытки недружественных стран найти разногласия между Москвой и Минском останутся безрезультатными.

Немногим ранее Галузин высказывался о переговорах по Украине. Он сообщал, что Россия, США и Украина договорились вести обсуждения в закрытом режиме без утечек информации. Поэтому какие-либо подробности пока раскрываться не будут. Заседания рабочей группы прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля.

