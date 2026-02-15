Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады заявил о массовом уходе зрителей с выступления Зеленского в Мюнхене

Зал стремительно пустел во время выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Соответствующую фотографию с места событий он опубликовал в своём личном блоге.

«Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли», — подписал снимок политик, на котором отчётливо видны пустующие кресла.

По словам нардепа, подобная ситуация является нетипичной для столь представительного форума, который обычно собирает множество высокопоставленных гостей. Он также заявил, что американские сенаторы и конгрессмены сознательно проигнорировали это мероприятие, пояснив, что Зеленскому в этот раз просто не повезло с вниманием со стороны западных политиков.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского за хамские и высокомерные выпады в адрес премьера Виктора Орбана. На Мюнхенской конференции Зеленский язвительно посоветовал Орбану больше думать об армии, а не «отращивать живот». Сийярто подчеркнул, что Венгрия не даст денег своих налогоплательщиков, не даст втянуть себя в конфликт и не отправит молодёжь на украинский фронт, так как Киев защищает себя, а не Европу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше