Депутат Рады заявил о массовом уходе зрителей с выступления Зеленского в Мюнхене

«Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли», — подписал снимок политик, на котором отчётливо видны пустующие кресла.
По словам нардепа, подобная ситуация является нетипичной для столь представительного форума, который обычно собирает множество высокопоставленных гостей. Он также заявил, что американские сенаторы и конгрессмены сознательно проигнорировали это мероприятие, пояснив, что Зеленскому в этот раз просто не повезло с вниманием со стороны западных политиков.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского за хамские и высокомерные выпады в адрес премьера Виктора Орбана. На Мюнхенской конференции Зеленский язвительно посоветовал Орбану больше думать об армии, а не «отращивать живот». Сийярто подчеркнул, что Венгрия не даст денег своих налогоплательщиков, не даст втянуть себя в конфликт и не отправит молодёжь на украинский фронт, так как Киев защищает себя, а не Европу.
