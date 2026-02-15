Депутат Рады заявил о массовом уходе зрителей с выступления Зеленского в Мюнхене

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского за хамские и высокомерные выпады в адрес премьера Виктора Орбана. На Мюнхенской конференции Зеленский язвительно посоветовал Орбану больше думать об армии, а не «отращивать живот». Сийярто подчеркнул, что Венгрия не даст денег своих налогоплательщиков, не даст втянуть себя в конфликт и не отправит молодёжь на украинский фронт, так как Киев защищает себя, а не Европу.