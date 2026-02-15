Герасимов назвал зону ответственности группировки «Центр» участком самых ожесточённых боев

Военачальник подчеркнул, что именно здесь сейчас сосредоточены основные боевые действия, при этом российские части не только удерживают инициативу в тяжёлых боях, но и демонстрируют уверенную динамику продвижения, развивая наступательную операцию на Добропольском направлении.
Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.
