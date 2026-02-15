7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался о том, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.