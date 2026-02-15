По его словам, идея создания временной администрации не является новой: ранее этот вариант упоминал президент Владимир Путин, отмечая, что подобные механизмы уже применялись ООН в рамках миротворческих миссий.
Галузин подчеркнул, что Москва в целом готова обсуждать с США, европейскими и другими государствами возможность введения в Киеве временного внешнего управления, передает ТАСС.
Ранее лидер движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, добровольно отдал страну во внешнее управление, поэтому необходимость в его похищении отсутствует.
7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался о том, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.