Наступление продолжается: Герасимов озвучил список новых побед российских группировок

На берегах реки Оскол российские силы выбили противника из Глушковки и в данный момент ведут активные бои в окрестностях Новоосиново. Генерал также подчеркнул, что на Краснолиманском направлении военные завершают зачистку от формирований противника населённых пунктов Дробышево и Яровая. Кроме того, поступило подтверждение об освобождении Степановки на Александро-Калиновском направлении.