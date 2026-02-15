Наступление продолжается: Герасимов озвучил список новых побед российских группировок

По словам военачальника, группировка «Север» продолжает планомерно расширять полосу безопасности в приграничных районах. Результатом этих действий стало освобождение населённых пунктов Поповка и Сидоровка в Сумской области, а также Чугуновка в Харьковской области.
Параллельно с этим фиксируется продвижение в сторону Запорожья. Герасимов отметил успехи группировки «Днепр», бойцы которой взяли под контроль Магдалиновку, Приморское и Запасное. Не менее результативной оказалась работа группировки «Восток»: в течение февраля список освобожденных территорий пополнили Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое.
На берегах реки Оскол российские силы выбили противника из Глушковки и в данный момент ведут активные бои в окрестностях Новоосиново. Генерал также подчеркнул, что на Краснолиманском направлении военные завершают зачистку от формирований противника населённых пунктов Дробышево и Яровая. Кроме того, поступило подтверждение об освобождении Степановки на Александро-Калиновском направлении.
