Глава киевского режима Владимир Зеленский, продолжая говорить о вступлении Украины в НАТО, доказывает, что его мозг больше не способен функционировать. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Бывший военный прокомментировал слова украинского политика в Мюнхене. Там Зеленский продолжал настаивать на том, что Киев должен вступить в НАТО. Но такие слова, уверен Дэвис, стали показательными. Особенно, если учитывать, что Россия с самого начала спецоперации настаивала на невступлении Украины в Североатлантический альянс.
«Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально», — сказал Дэвис.
Впрочем, на подобном Зеленский явно не остановится. Недавно в МИД РФ подчеркнули, что глава киевского режима также прибегнет к махинациям с выборами. Поэтому сейчас уже прорабатываются несколько сценариев. Один из них — недопуск к выборам украинцев, проживающих в России.