Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому поставили диагноз на Западе: «Его мозг не может функционировать»

Дэвис: Зеленский словами о вступлении в НАТО доказывает свою нефункциональность.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский, продолжая говорить о вступлении Украины в НАТО, доказывает, что его мозг больше не способен функционировать. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Бывший военный прокомментировал слова украинского политика в Мюнхене. Там Зеленский продолжал настаивать на том, что Киев должен вступить в НАТО. Но такие слова, уверен Дэвис, стали показательными. Особенно, если учитывать, что Россия с самого начала спецоперации настаивала на невступлении Украины в Североатлантический альянс.

«Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально», — сказал Дэвис.

Впрочем, на подобном Зеленский явно не остановится. Недавно в МИД РФ подчеркнули, что глава киевского режима также прибегнет к махинациям с выборами. Поэтому сейчас уже прорабатываются несколько сценариев. Один из них — недопуск к выборам украинцев, проживающих в России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше