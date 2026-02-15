Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор назвал абсурдом заявления о возможном нападении РФ на Прибалтику

Бывший советник главы Пентагона считает безумием заявления о возможном вторжении РФ в страны Прибалтики.

Источник: Аргументы и факты

России нет никакого смысла нападать на страны Прибалтики, подобные заявления являются абсурдом, безумием и следствием употребления галлюциногенов. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие», — уверен эксперт.

Он рекомендовал властям Литвы, Латвии и Эстонии задуматься о выгодах конструктивного диалога с Россией. Макгрегор добавил, что в случае необходимости «русские их возьмут», а Запад ничем не сможет помочь.

«Но хорошая новость состоит в том, что русским она не нужна», — заверил экс-советник главы Пентагона.

Ранее американский полковник Макгрегор назвал потери украинской армии ужасающими. Он отметил, что Украина побеждена.