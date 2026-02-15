России нет никакого смысла нападать на страны Прибалтики, подобные заявления являются абсурдом, безумием и следствием употребления галлюциногенов. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие», — уверен эксперт.
Он рекомендовал властям Литвы, Латвии и Эстонии задуматься о выгодах конструктивного диалога с Россией. Макгрегор добавил, что в случае необходимости «русские их возьмут», а Запад ничем не сможет помочь.
«Но хорошая новость состоит в том, что русским она не нужна», — заверил экс-советник главы Пентагона.
Ранее американский полковник Макгрегор назвал потери украинской армии ужасающими. Он отметил, что Украина побеждена.