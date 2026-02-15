Галузин: США не отказались от политики давления на Белоруссию

Немногим ранее Галузин выступил с обращением к Белоруссии. Он отметил, что Москва по-товарищески призывает Минск сохранять бдительность при взаимодействии с Вашингтоном. По его словам, любые договоренности должны учитывать национальные интересы страны, а также наносить ущерба сотрудничеству с союзниками. При этом сами контакты РФ только приветствует.