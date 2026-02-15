Галузин: США не отказались от политики давления на Белоруссию

США не отказались от политики давления на Белоруссию, несмотря на частичное снятие ограничений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Дипломат прокомментировал решение американской администрации исключить авиакомпанию «Белавиа» из санкционных списков. По его словам, это можно расценивать как позитивный шаг, однако он не меняет общей картины.
«Исключение в ноябре прошлого года администрацией [президента США] Дональда Трампа авиакомпании “Белавиа” из “черных списков” Минфина США, а также устранение псевдоправовых барьеров на пути осуществления полетов в большинство регионов России, которая является главным рынком для данного авиаперевозчика — безусловно, хорошие новости», — отметил он.
При этом Галузин подчеркнул, что масштабный санкционный режим сохраняется, а экспортно-контрольные ограничения в авиационном секторе продолжают действовать.
«Несмотря на этот выпячиваемый напоказ американской стороной “шаг навстречу Минску”, администрация США пока не отказывается от политики давления на Белоруссию», — заявил Галузин.
Немногим ранее Галузин выступил с обращением к Белоруссии. Он отметил, что Москва по-товарищески призывает Минск сохранять бдительность при взаимодействии с Вашингтоном. По его словам, любые договоренности должны учитывать национальные интересы страны, а также наносить ущерба сотрудничеству с союзниками. При этом сами контакты РФ только приветствует.