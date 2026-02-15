Ричмонд
Sohu: Путин триумфально ответил на провокацию журналиста в Тайване

Президент России Владимир Путин сумел обратить провокационный вопрос о Тайване в дипломатический успех. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

По данным журналистов, американский репортер спросил, как Москва отреагирует в случае действий Китая в отношении Тайваня. В публикации подчеркивается, что вопрос носил характер ловушки, поскольку любой прямой ответ мог быть использован против России.

Как отмечает издание, президент сначала отреагировал сдержанно и спокойно, после чего заявил, что ему неизвестно о подобных планах Китая и что в политике нет сослагательного наклонения, поэтому обсуждать гипотетические сценарии не имеет смысла.

В Sohu такую позицию назвали дипломатически выверенной, поскольку она позволила избежать спекуляций и сохранить баланс в чувствительном международном вопросе, передает «АБН24».

29 декабря 2025 года стало известно, что воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений «Миссия справедливости 2025». Армия КНР будет отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе.

Позже власти Тайваня осудили военные учения КНР около острова. Они также заявили о подрыве безопасности региона.

