Герасимов: ВС РФ используют в два раза больше беспилотников, чем ВСУ

Российские войска в среднем используют в два раза больше беспилотников, чем Вооруженные силы Украины, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить, и в условиях снижения укомплектованности батальонов делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений, беспилотных систем и увеличение количества ударных БПЛА. При этом подразделение объединенной группировки войск применяет их в среднем в два раза больше, чем противник», — сказал Герасимов во время инспектирования группировки войск «Центр».
Генерал армии проверил ход выполнения задач в зоне СВО бойцами «Центра» и заслушал доклады командования группировки войск. Он обратил внимание на то, что российские войска наступают практически по всем направлениям.