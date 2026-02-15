Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: ВС РФ используют в два раза больше беспилотников, чем ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что российские войска в среднем применяют в два раза больше БПЛА, чем украинские.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска в среднем используют в два раза больше беспилотников, чем Вооруженные силы Украины, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить, и в условиях снижения укомплектованности батальонов делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений, беспилотных систем и увеличение количества ударных БПЛА. При этом подразделение объединенной группировки войск применяет их в среднем в два раза больше, чем противник», — сказал Герасимов во время инспектирования группировки войск «Центр».

Генерал армии проверил ход выполнения задач в зоне СВО бойцами «Центра» и заслушал доклады командования группировки войск. Он обратил внимание на то, что российские войска наступают практически по всем направлениям.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше