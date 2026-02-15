Герасимов: ВС РФ используют в два раза больше беспилотников, чем ВСУ

«ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить, и в условиях снижения укомплектованности батальонов делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений, беспилотных систем и увеличение количества ударных БПЛА. При этом подразделение объединенной группировки войск применяет их в среднем в два раза больше, чем противник», — сказал Герасимов во время инспектирования группировки войск «Центр».