Главой нового министерства Хабаровского края назначен Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев возглавит краевое министерство внутренней и информационной политики. Ранее он занимал должность замглавы администрации губернатора и правительства Хабаровского края.

Источник: Сайт "Лидеры России. Политика"

Ведомство создано слиянием двух комитетов — по внутренней политике и по информационной политики.

Справка.

Сергей Дмитриев (16.08.1990 г. р.) родился в Саратове, имеет высшее образование по направлению «Наземные транспортные технологические комплексы, предназначенные для ликвидации ЧС и тушения лесных пожаров».

В октябре 2018 г. назначен и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области.

В ноябре 2022 года назначен министром внутренней политики Херсонской области.

С июля по август 2024 года был и.о. начальника управления защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Саратове.