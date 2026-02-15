Главой нового министерства Хабаровского края назначен Сергей Дмитриев

Ведомство создано слиянием двух комитетов — по внутренней политике и по информационной политики.
Справка.
Сергей Дмитриев (16.08.1990 г. р.) родился в Саратове, имеет высшее образование по направлению «Наземные транспортные технологические комплексы, предназначенные для ликвидации ЧС и тушения лесных пожаров».
В октябре 2018 г. назначен и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области.
В ноябре 2022 года назначен министром внутренней политики Херсонской области.
С июля по август 2024 года был и.о. начальника управления защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Саратове.