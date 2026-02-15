Посол Бородавкин: в Казахстане обсуждается создание российско-казахстанских школ

«Я надеюсь, что успешный опыт “Сириуса” послужит путеводной звездой и для реализации других образовательных инициатив, в первую очередь договоренности наших президентов о строительстве совместных школ в городах Казахстана и России. Что касается Казахстана, речь идет о городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — сказал он.