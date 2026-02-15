Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Бородавкин: в Казахстане обсуждается создание российско-казахстанских школ

АСТАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Создание совместных российско-казахстанских школ обсуждается в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан на территории республики. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Источник: Shutterstock

«Я надеюсь, что успешный опыт “Сириуса” послужит путеводной звездой и для реализации других образовательных инициатив, в первую очередь договоренности наших президентов о строительстве совместных школ в городах Казахстана и России. Что касается Казахстана, речь идет о городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — сказал он.

Дипломат рассчитывает, что совместные школы «с углубленным изучением русского языка, математики и предметов естественнонаучного цикла станут проводником инновационных программ и своеобразным “знаком качества” современного школьного образования в Казахстане». По его словам, выпускники этих школ могли бы поступить в филиалы российских вузов в республике.

В ходе госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию в 2025 году министерства просвещения двух стран подписали меморандум о намерениях по созданию совместных образовательных организаций в двух странах.