Посол Бородавкин: в Казахстане обсуждается создание российско-казахстанских школ

«Я надеюсь, что успешный опыт “Сириуса” послужит путеводной звездой и для реализации других образовательных инициатив, в первую очередь договоренности наших президентов о строительстве совместных школ в городах Казахстана и России. Что касается Казахстана, речь идет о городах Кызылорда, Тараз и Туркестан», — сказал он.
Дипломат рассчитывает, что совместные школы «с углубленным изучением русского языка, математики и предметов естественнонаучного цикла станут проводником инновационных программ и своеобразным “знаком качества” современного школьного образования в Казахстане». По его словам, выпускники этих школ могли бы поступить в филиалы российских вузов в республике.
В ходе госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию в 2025 году министерства просвещения двух стран подписали меморандум о намерениях по созданию совместных образовательных организаций в двух странах.