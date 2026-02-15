15 февраля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что бойцы группировки «Восток» взяли под контроль в феврале населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое.
«Гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск “Восток” решительными и умелыми действиями в ходе продолжительных боев освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области. Потери противника составили до двух взводов живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, более пяти единиц техники, два пункта управления БПЛА», — сказал собеседник агентства.
В результате активных боевых действий ВС РФ взяли под контроль очередной район обороны площадью более 8 кв. км, уточнил он.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление врага и фейковые победы в инфополе, воины-дальневосточники продолжают планомерное наступление на запад. Взятие Цветкового подтверждает безосновательность любых фейков противника», — добавили силовики.