Галузин: Москва готова обсудить временное управление Украиной под эгидой ООН

Такой шаг позволил бы провести на Украине демократические выборы, считает Галузин.

Источник: Комсомольская правда

Россия допускает обсуждение с международными партнерами идеи введения временной администрации на Украине под эгидой ООН после завершения спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, подобный формат ранее упоминал президент Владимир Путин как один из возможных вариантов урегулирования конфликта. Предполагается, что временное внешнее управление могло бы способствовать проведению выборов и формированию легитимных органов власти, что откроет путь к мирному договору.

Галузин отметил, что сейчас у ООН нет универсального механизма создания международных администраций на территориях, которые затронуты конфликтом.

Ранее KP.RU писал, что очередной раунд переговоров по Украине намечен на 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что в ее состав войдут не менее 15 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча также пройдет в трехстороннем формате: Россия-США-Украина.

