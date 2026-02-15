Галузин: Москва готова обсудить временное управление Украиной под эгидой ООН

Ранее KP.RU писал, что очередной раунд переговоров по Украине намечен на 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что в ее состав войдут не менее 15 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча также пройдет в трехстороннем формате: Россия-США-Украина.