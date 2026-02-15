Галузин: Москва готова обсудить временное управление Украиной под эгидой ООН

По его словам, подобный формат ранее упоминал президент Владимир Путин как один из возможных вариантов урегулирования конфликта. Предполагается, что временное внешнее управление могло бы способствовать проведению выборов и формированию легитимных органов власти, что откроет путь к мирному договору.
Галузин отметил, что сейчас у ООН нет универсального механизма создания международных администраций на территориях, которые затронуты конфликтом.
Ранее KP.RU писал, что очередной раунд переговоров по Украине намечен на 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что в ее состав войдут не менее 15 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча также пройдет в трехстороннем формате: Россия-США-Украина.