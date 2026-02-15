Российский посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию

Во время своего визита в Москву в декабре прошлого года президент Индонезии Прабово Субианто пригласил Владимира Путина посетить его страну с визитом в 2026—2027 году, добавив, что в Джакарте будут рады визиту российского президента.
«Как было упомянуто во время встречи 10 декабря 2025 года, президент Российской Федерации В. В. Путин принял предложение индонезийского коллеги Прабово Субианто совершить ответный визит в 2026 или 2027 году. Конкретные сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам с учетом рабочего графика обоих лидеров», — отметил посол.
Глава дипмиссии добавил, что такая встреча в верхах «потребует серьезной подготовки», прежде всего, в плане практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров стран в июне прошлого года в Санкт-Петербурге и в декабре Москве.