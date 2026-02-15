Ричмонд
Обама ответил на видео, на котором Трамп представил его в образе обезьяны

Экс-президент США Барак Обама прокомментировал видео от нынешнего главы государства Дональда Трампа, где его с женой представили в образе обезьян.

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал видео в аккаунте нынешнего главы государства Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором его с супругой представили в образе обезьян. Об этом пишет американское издание The Hill.

По мнению экс-президента, при действующей американской администрации политика превратилась в «клоунское шоу» и большинство американцев расценивает действия Трампа как «крайне тревожные».

«Правда в том, что, видимо, никто не испытывает стыда по этому поводу среди людей, которые раньше считали, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувство приличия и уважение к занимаемой должности, верно? Так что это утрачено», — приводятся слова Обамы.

Видео, в котором появились бывший американский лидер и его жена Мишель, было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, и с помощью ролика Трамп попытался продвинуть один из своих главных тезисов о том, что демократы вмешивались в президентские выборы 2020 года. Опубликован видеоряд был 6 февраля, однако через некоторое время его удалили. Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Белого дома, информировал, что пост по ошибке опубликовал один из представителей администрации.

