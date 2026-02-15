Обама ответил на видео, на котором Трамп представил его в образе обезьяны

Видео, в котором появились бывший американский лидер и его жена Мишель, было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, и с помощью ролика Трамп попытался продвинуть один из своих главных тезисов о том, что демократы вмешивались в президентские выборы 2020 года. Опубликован видеоряд был 6 февраля, однако через некоторое время его удалили. Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Белого дома, информировал, что пост по ошибке опубликовал один из представителей администрации.