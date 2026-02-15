Strategic Culture: Многие на Западе ещё верят в стратегическое поражение России

По мнению автора, подобные заявления показывают веру персонажей вроде Каллас в возможность победы над Россией и то, что ей придётся «смириться с предложенными условиями мира». Причём сам конфликт на Украине стал для многих политиков с Запада высокодоходным бизнесом, «пирамидой».