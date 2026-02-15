«Ничто не иллюстрирует это лучше, чем нелепое высказывание Кайи Каллас от 10 февраля о том, что Россия должна согласиться на предварительные условия для окончания конфликта, включая будущие ограничения численности российской армии», — добавил автор.
По мнению автора, подобные заявления показывают веру персонажей вроде Каллас в возможность победы над Россией и то, что ей придётся «смириться с предложенными условиями мира». Причём сам конфликт на Украине стал для многих политиков с Запада высокодоходным бизнесом, «пирамидой».
Однако, когда конфликт закончится, прибыль закончится и жители ЕС спросят, куда делись их налоги. На деле, подчёркивает автор. Европа наносит себе экономический вред и впадает в политический кризис.
«Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит», — говорится в публикации.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Европа сама фактически отстранила себя от переговоров по Украине. По его словам, отказ от диалога с Москвой и навязывание ультиматумов сделали Брюссель «абсолютно недоговороспособным».
