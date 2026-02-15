Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 88 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО за два часа уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«15 февраля в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.