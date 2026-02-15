Над регионами России сбили 88 украинских беспилотников

«15 февраля в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.