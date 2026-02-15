Ричмонд
Лукашенко сказал, какую европейскую страну нацелена поддерживать Беларусь

Лукашенко поздравил Вучича с Днем государственности Сербии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси рады убедительным достижениям Сербии в экономике в современных чрезвычайно непростых условиях.

Президент отметил, что Минск заинтересован в развитии сотрудничества с Белградом.

«Мы нацелены и в дальнейшем отстаивать наши общие цели и ценности на международной арене, поддерживать друг друга по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня», — говорится в поздравлении.

А между тем, Латвия демонтирует 235 указателей с названиями городов Беларуси и России.

Вот история успеха доктора физики и выпускника Белгосуниверситета Нгуен Данг Куанг, который вошел в топ-3 миллиардеров Вьетнама: стартап из пачки лапши и картофельный след.

