Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси рады убедительным достижениям Сербии в экономике в современных чрезвычайно непростых условиях.
Президент отметил, что Минск заинтересован в развитии сотрудничества с Белградом.
«Мы нацелены и в дальнейшем отстаивать наши общие цели и ценности на международной арене, поддерживать друг друга по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня», — говорится в поздравлении.
А между тем, Латвия демонтирует 235 указателей с названиями городов Беларуси и России.
Вот история успеха доктора физики и выпускника Белгосуниверситета Нгуен Данг Куанг, который вошел в топ-3 миллиардеров Вьетнама: стартап из пачки лапши и картофельный след.